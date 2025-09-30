Две са версиите за смъртта на двамата, които бяха открити мъртви снощи в хамбара кораб, плаващ под флага на Маршалските острови, акостирал на пристанище – Бургас. Припомняме, че труповете бяха открити при обработката на плавателния съд в терминал на порта. Той пристигнал у нас на 30 септември, натоварен с около 5 000 тона меден концентрат.



Стана ясно, че един от починалите е българин от Варна, а другият бил без документи за самоличност.



Нито един от двамата не е част от екипажа, съставен изцяло от чужденци, нито пък е работник или в пристанищния терминал. Корабът е собственост и се менажира от базирани в Истанбул компании, според справка в Equasis.

По първоначални данни, смъртта е настъпила след след остра белодробна недостатъчност, затворени в хамбара между тоновете с руда.

Според една от хипотезите са отишли да крадат от кораба, според другата версия обаче - търсили оставен там наркотик или контрабандна пратка.