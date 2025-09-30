Двама души са открити мъртви в хамбар на борда на плаващия под флага на Маршаловите острови кораб за генерални товари DEVBULK BEGUM (IMO: 9625607), съобщи Maritime.bg. Телата им са открити тази нощ, когато започва обработка на кораба в терминал на Пристанище Бургас.



Стана ясно, че един от починалите е българин от Варна, а другият - чужденец. Мъжете са били в товарен хамбар, където е установена тяхната гибел. Те не са част от екипажа на построения през 2012 година плавателен съд.



Двете открити лица не са служители или работници в пристанищния терминал. Корабът е собственост и се менажира от базирани в Истанбул компании, според справка в Equasis.



В този момент в катедра Съдебна медицина към УМБАЛ Бургас се извършва аутопсия на двете тела. Едва след приключването й ще може да се каже точната причина за смъртта на двамата мъже. Случаят е поет от следствието в Бургас, под надзора на окръжната прокуратура. Засега от там не съобщават официална информация. Тепърва ще се изяснява как двамата мъже са се озовали на кораба и коя е причината за фаталния им край