62-годишна българка е починала след катастрофа пред пункта за събиране на пътни такси "Ардани", близо до гръцкия град Александруполис.

Жертвата е била пътник в колата, шофирана от сина ѝ, който по все още неизвестна причина е загубил контрол над автомобила малко преди да стигне до пункта за пътни такси, предаде bTV.

Пътното произшествие е станало в сряда 24 септември на магистрала „Егнатия“ Игуменица-Кипон, малко преди „Ардани“.

Колата е излязла от пътя и се преобърнала, в резултат на което 62-годишната жена е починала, а синът ѝ е ранен. Той е транспортиран с линейка до Университетската болница в Александруполис. Според медицинските оценки животът му е без опасност и той е настанен там за лечение.

Причините за инцидента се разследват от Пътната полиция в Александруполис.