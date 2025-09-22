54-годишен български шофьор на камион беше задържан под стража след катастрофа, станала сутринта на 19 септември в Солун. При инцидента загина 29-годишен мотоциклетист, предаде Нова тв-

По данни на местните власти, камионът, управляван от българина, е излизал от странична улица и се е опитал да пресече булевард, когато се е стигнало до тежкия сблъсък с моториста. Според видеозапис от инцидента, в момента на маневрата трима души са се опитвали да регулират движението на кръстовището, докато други превозни средства били спрели от ляво и от дясно на камиона. На кадрите се вижда, че мотоциклетистът сякаш не спира и се блъска в тежкотоварното превозно средство.

Пострадалият е бил в съзнание след удара и е откаран в болница, където по-късно е починал.

След разпитите, прокуратурата повдигна обвинения срещу четирима души – шофьора на камиона и тримата мъже, които според разследващите са му помагали при маневрите. Срещу тях са повдигнати обвинения за опасно шофиране и умишлено нарушаване на правилата за движение, довели до смърт. Единствено българският шофьор остава в ареста, докато останалите трима – двама гърци на 65 и 53 години и един албанец на 34 години – са освободени с ограничителни мерки.

Всички обвиняеми отричат вината си. „Когато минавах, светофарът беше зелен. Насочвах се към отсрещната точка, за да разтоваря стоки. Не видях мотоциклета, преди да падне от лявата страна на камиона“, твърди българинът. Той подчертава, че веднага е слязъл от превозното средство, за да окаже помощ на пострадалия.

„Ние не носим отговорност за инцидента. Камионът тръгна на зелена светлина“, заявиха и тримата му съобвиняеми пред разследващите.