Руският собственик на товарния кораб, свързан с взрива на пристанището в Бейрут през 2020 г., при който загинаха над 200 души, е арестуван в България. Игор Гречушкин е задържан на 5 септември на летището в София, където пристигнал от Кипър. От Гранична полиция дадоха повече подробности около случая със задържането на Игор Гречушкин.



Началникът на звеното на Гранична полиция главен инспектор Здравко Самуилов уточни, че Игор Гречушкин е пристигнал у нас на 5 септември с полет от Пафос, съобщава БНР. При проверката в граничната зона обаче е станало ясно, че той се издирва с червена бюлетина от страна на Интерпол и заради това той е бил задържан. Първоначално е станало ясно, че Игор Гречушкин има кипърско гражданство. Впоследствие обаче от Гранична полиция не изключват, че той е гражданин и на Руската федерация.



При разпитите Гречушкин е заявил, че идва в България с цел туризъм, обясниха още от Гранична полиция, а по време на проверката на багажа му в него не е открито нищо обезпокоително. На следващия ден - 6 септември, Гречушкин е преместен в ареста на Националното следствие, обясниха още от Гранична полиция. Той е свързан с кораба, който пък се свързва със мощния взрив от 4 август 2020 година в пристанището на Бейрут. Тогава при този инцидент загинаха над 200 души, а други близо 6000 бяха ранени.