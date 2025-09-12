

21-годишен шофьор се блъсна в стадо крави и излезе от пътя край Стара Загора, една пътничка е пострадала, съобщиха от полицията.



На 11 септември 2025 г., около 20:00 ч., на път в община Гурково е станало пътнотранспортно произшествие. По първоначална информация автомобил, управляван от 21-годишен мъж, се е движил по трасето, когато внезапно на пътното платно излязло стадо крави.

73-годишен шофьор блъсна жена на пешеходна пътека в Стара Загора

Колата се е блъснала в една от тях, напуснала е пътното платно вдясно по посоката си на движение и е паднала в крайпътна канавка. При инцидента има материални щети и пострадало лице.

В автомобила са пътували още 26-годишен мъж и 24-годишна жена. На жената е оказана медицинска помощ на място и тя е освободена.

Водачът е тестван за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна. По случая е започнато разследване.