Инцидент с директорът на ОДМВР-Русе - старши комисар Николай Кожухаров е бил пребит рано тази сутрин.



По неофициална информация на bTV инцидентът е станал около 05.30 часа в района на ул. "Мостова" и бул. "Придунавски". Кожухаров е направил забележка на шофьори, извършвали рискови маневри на пътя, които в последствие го нападнали и пребили.

Директорът на полицията е бил откаран в болница, където е бил опериран по спешност. Първоначално е имало опасност да бъде отстранен единият му бъбрек, но лекарите са успели да го спасят. В момента Кожухаров е в интензивно отделение.

По неофициална информация от МВР вече са изпратили екип на Главна дирекция “Национална полиция“, който да се включи в изясняването на инцидента.

По информация на БНР полицейският шеф направил забележка на петима младежи с тротинетки, че се движат рисково по пътното платно.

Те от своя страна проявили агресия и нападнали Кожухаров.