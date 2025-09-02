В позиция до медиите Институтът за пътна безопасност (ИПБ) оповести резултатите от разследването на катастрофата в "Слънчев бряг", при която 18-годишният Никола Бургазлиев помете петима пешеходци с АТВ.
Нарушенията, които са констатирани от ИПБ, са както следва:
- Регистрация с нередовни документи: Въпросното АТВ е било регистрирано от МВР, въпреки че не отговаря на нормативните изисквания. Представено е типово одобрение за съвсем различно електрическо превозно средство без валидно европейско типово одобрение.
- Подвеждащи технически характеристики: По регистрационен талон е посочено, че превозното средство е с мощност 4 kW и маса до 580 кн. Реалните характеристики обаче показват почти двойно по-висока мощност – 7 kW и маса от 920 кг. Това е драстично разминаване, което представлява сериозен риск за безопасността на участниците в движението.
- Незаконно отдаване под наем: Превозното средство е било отдавано под наем, въпреки че е регистрирано неправомерно и с подвеждаща информация. Това е предпоставка за загуба на контрол от страна на водачите, особено когато не са обучени да управляват превозно средство с такива параметри.
- Фалшив технически преглед: Налице е сериозен пропуск в контролната система, след като АТВ-то е преминало технически преглед въпреки разминаванията между декларираните и реалните му технически характеристики.
- Липса на контрол над водачи, употребили наркотици: Отново се потвърждава липсата на ефективен контрол от страна на МВР върху лица, управляващи превозни средства след употреба на наркотични вещества.
- Опасна среда за пешеходци и деца: В курортен район като Слънчев бряг, където се движат пешеходци, деца и велосипедисти, е абсолютно недопустимо да се допуска движение на електрически превозни средства, развиващи скорост многократно по-висока от допустимите 45 км/ч.
Припомняме, че Бургазлиев помете три деца и двама възрастни с АТВ на тротоар в "Слънчев бряг", след което се заби във фасадата на хотел. Всички пострадали бяха настанени в болницата в Бургас. На 18-годишния водач бе наложена мярка "задържане под стража", а кръвният му тест отчете наличие на марихуана.
