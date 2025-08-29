Петима души са ранени при катастрофа, възникнала вчера в района на 118 км на магистрала "Тракия край Пловдив.

Около 5 ч. постъпил сигнал за удар поради неспазена дистанция между два автомобила с чуждестранна регистрация, съобщават от полицията. По предварителна информация „Фолксваген" с 51-годишен водач застигнал и блъснал отзад БМВ, в което пътували петимата пострадали. В болница с различни травми са настанени 60-годишният шофьор и спътниците му - жена на 45 години, момиче на 12 години, 18-годишна и 22-годишен младеж.

Последните двама са с опасност за живота. Тестовете за употреба на алкохол и наркотици на 51- годишния водач са отрицателни. Няма данни за употреба на алкохол от страна на другия участник, на когото е взета кръвна проба за химически анализ.

Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед.

По образуваното досъдебно производство работят служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта".