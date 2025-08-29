Бургаската полиция издирва мъж, който е прострелял десетки котки и гларуси в комплекс „Лазур" - на метри от детска градина.

Установено е, че извършителят е използвал въздушна пушка, но към този момент самият той не е идентифициран, предава Нова тв. Някои от пострадалите животни са загинали, жители на комплекса опитват да спасят други, а родители разказват, че със страх водят децата си сутрин до детската градина.

Лилия живее в комплекс „Лазур” и всяка сутрин води своите деца на детска градина. В крайблоковото пространство, само на метри от детската градина, за няколко месеца е успяла да намери три простреляни котки, две от които са починали от нараняванията си.

„След рентгеново изследване установиха, че в тялото на котката има четири сачми и котката е в много тежко състояние, инфектирана, с бъбречна недостатъчност, тежка инфекция и сега опитват да я стабилизират”, разказва Лилия Бигбаева.

Тя е подала сигнал в полицията и знае, че много от котките в региона са ранени и носят сачми в телата си. Като тази, която вече е осакатена от неизвестен стрелец. Много от животните не успява да хване, но вижда агонията им.



„Предположенията са такива, че стрелят от този блок, защото преди два дни имаше случай, при който някой стрелял от терасата, викаха полиция и пак не намериха кой стреля”, разказа Лилия Бигбаева.