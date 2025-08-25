МВР започва втора проверка за действията на полицейските органи и длъжностните лица по случая с тежкия инцидент с АТВ в курорта Слънчев бряг на 14 август.

Проверката е по разпореждане на министъра на вътрешните работи Даниел Митов и със заповед на директора на Главна дирекция "Национална полиция" главен комисар Захари Васков. Това съобщават на сайта си от вътрешното министерство.

Проверката е във връзка със сигнал от близки на пострадалите.

Първата проверка относно действията на полицията по случая бе разпоредена от директора на ОД МВР - Бургас старши комисар Владимир Маринов, допълват от министерството.