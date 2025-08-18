Убийство на жена разтърси Първомай. Животът ѝ бил отнет снощи, а в момента градът е окупиран от полиция

Извършителят се издирва, работи се по всички възможни сценарий, включително грабеж.

От полицията потвърдиха за тежкото криминално престъпление, като добавиха, че към момента се извършват процесуално-следствени действия.

По информация на "24 часа" жертвата е съпруга на служител на МВР. Тя е открита мъртва в дома си. Убийството станало през нощта, докато съпругът ѝ е бил дежурен в Районното управление в Първомай.

Жената е малко над 40-годишна, учителка е в детската градина на кв. "Дебър". Наръгана е с нож в областта на артерията и е починала от острата кръвозагуба.

На ужасяващата гледка се натъкнал в понеделник сутрин 18-годишният син на жертвата. Семейството има и друго дете - студентка в Пловдив.