37-годишната жена, простреляна смъртоностно от мъжа си в пловдивския квартал "Столипиново", е била убита с незаконно притежаван пистолет „Макаров" със заличени номера, закупен преди няколко години от неустановен продавач. Това става ясно от съобщение на Окръжната прокуратура в Пловдив, която образува досъдебно производство за умишлено убийство.





Около 17,10 часа на 17 август на телефон 112 е подаден сигнал, че в квартал „Столипиново" пред жилищен блок е била простреляна в областна на гърдите 37-годишна жена, а извършителят, който е на 44 години, е произвел изстрел и към себе си. На място са пристигнали полицейски и медицински екипи, които констатирали, че пострадалата е починала от нараняванията си. Стрелецът е бил откаран в болницата, където е настанен за лечение и се намира под охрана. Убийството е станало на 17 август на ул. "Кедър" в Пловдив.



Мъжът и жената живеели заедно и имали деца, но преди време се разделили. Според събраните до момента доказателства той е настоявал тя отново да се върне при него в общото им жилище, но жената е отказвала. По делото е установено, че тя е простреляна два пъти в областта на гърдите. По делото се извършват процесуално – следствени действия - разпити на свидетели, назначени са експертизи и др. Предстои на мъжа да бъде повдигнато обвинение за извършено умишлено убийство, както и да се преценят мерките за процесуална принуда с оглед на здравословното му състояние.