Телата на изчезналите в бурното море край хотел "Вянд" в Слънчев бряг в четвъртък следобед 14 годишен младеж и 35 годишния му роднина, и двамата от Септември, са открити и извадени от водата в района на Южното пристанище на Несебър. В момента се извършва оглед, като предстои телата да бъдат откарани за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ - Бургас. Двамата са били част от по-голяма компания, която въпреки забранителния червен флаг за силно вълнение и предупрежденията на плажните спасители, влязла в морето за да се освежи. Четирима мъже от групата успели да излязат на брега, но 14 годишния младеж и 35 годишния му роднина били завлечени от мъртвото вълнение. В издирвателните действия, затруднени от отривистия вятър, високите вълни и бурното море, от четвъртък следобед до днес се включили : дрон на РДГП Бургас за облитане на района, използвана е интегрираната система на "Гранична полиция" за наблюдение, търсене и спасяване в български морски пространства във взаимодействие с Морския спасителен център, катер и дежурения гранично полицейски кораб.По случая в РУ Несебър е образувано досъдебно производство.