Мъж е задържан във връзка с пожара, който избухна вчера във вилната зона на град Българово, община Бургас. Това съобщи кметът на Българово Константин Щерионов.

"Знам, че има задържан, но не мога да кажа със сигурност дали е местен човек. По първоначална информация е от вилната зона", заяви Щерионов.

По думите му огънят е бил овладян още вчера следобед, но на място днес все още дежурят противопожарни коли. "На няколко места продължава да пуши. Пожарникарите са тук", допълни той.

Пожарът е засегнал около 20 постройки, повечето от които са вилни сгради. Според кмета около 20 процента от тях са били обитаеми към момента на пожара.

По случая е образувано досъдебно производство. Извършен е оглед на място. Задържаният мъж е заподозрян за предизвикването на пожара, каза Щерионов.