45-годишна българка, живееща в община Апокоронас, е настанена на лечение в болница в Ханя с множество удари по тялото, нанесени със стол, както и 10 прободни рани, нанесени с нож. Сочен за извършител е нейният партньор, който е арестуван, съобщи Нова тв.

Според полицията 56-годишният ѝ сънародник, също от България, е рецидивист. Той има досие за друг случай на домашно насилие. Жената е отказала да бъде настанена на безопасно място след възстановяването си, както ѝ е било предложено. Тя остава в болницата за лечение поради сериозността на нараняванията си.

Според изнесените данни, двойката е имала разгорещен спор през нощта, в разгара на който 56-годишният мъж я е удрял по тялото със стол, а в опит да избяга, тя е напуснала къщата и е влязла в кола. Предполагаемият извършител обаче я настигнал и ѝ нанесъл множество наранявания с нож.