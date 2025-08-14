Челен сблъсък на два леки автомобила е станал на входа на град Раковски, съжбщиха от полицията. Има жертва и ранен.

Сигналът за катастрофата в участъка между квартал „Парчевич“ в Раковски и село Стряма е подаден около 15:40 часа.





Пристигналият на място екип на Спешна помощ е констатирал смъртта на 59-годишния шофьор, управялвал колата, която по неизяснени към момента причини е навлязла в лентата за насрещно движение. Другият водач, на 42 години, е транспортиран в пловдивска болница за преглед. Неговата алкохолна проба е отрицателна.

До приключване на огледа на местопроизшествието движението се отклонява през селата Стряма и Момино село към Раковски.