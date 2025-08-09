Престъпление, извършено от 38-годишен гръцки гражданин срещу непълнолетно момиче, живеещо в България, и по-малката ѝ сестра, е било разкрито в Гърция. Това съобщи ProtoThema.

Мъжът комуникирал с детето чрез онлайн приложение. Използвайки техники на манипулация и упражнявайки психологическо насилие, за да внуши страх у нея, той я накарал да му изпрати видеоклип, в който тя малтретира сексуално по-малката си сестра.

Случаят е бил разкрит, след като на гръцката полиция е била предоставена информация от българските и американските власти чрез отдела на Европол към Дирекцията за международно полицейско сътрудничество.

Срещу него е образувано наказателно производство от Дирекция „Киберпрестъпност“ на гръцката полиция за притежание на детска порнография. При извършване на претърсвания в дома му са намерени и иззети два мобилни телефона и три хард диска.

Съставеното срещу него досъдебно производство ще бъде внесено в прокуратурата, а иззетите вещи ще бъдат изпратени в Поддирекцията за криминални изследвания в Северна Гърция за допълнителна лабораторна експертиза.