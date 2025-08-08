Гражданин е забелязал около 11:00 часа тялото на изчезналото в морето 18-годишното момче на плажа на Аркутино, съобщиха от полицията.

Той веднага е сигнализирал полицаите, които патрулират и търсят тинейджъра от Сливен. Спасител е влязъл с джет във водата и го е изтеглил, съобщиха от полицията.

Прави се оглед. Тялото ще бъде предадено за аутопсия в УМБАЛ-Бургас. Припомняме, че на 7 август младежът заедно със 17-годишната си приятелка са влезли към 14:30 часав морето в неохраняемата зона.

Силното водно течение е завлякло момчето под водата. То се издирваше от спасители, обслужващи плажа, към които впоследствие се присъедини екип с дрон и водолазен екип при РДГП.

ОД на МВР-Бургас призовава за по-голямо внимание при къпането в коварно августовско море и съобразяване на летовниците с командите на спасителите по охраняемите плажове.

Плажната сигнализация е ясно обозначена, като при червен флаг, означаващ “висока опасност”, вълнението на морето е няколко бала или има мъртви течения.