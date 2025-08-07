Служители от Районно управление - Несебър извършили проверка в хотелска стая в Слънчев бряг, обитавана от 53 годишен криминално проявения и осъждан ямболия. Те намерили и иззели : 10 грама кокаин, суха зелена тревна маса - марихуана, с общо тегло около 300 грама, "друсан чай" с общо тегло около 100 гр. и бяло кристалообразно вещество / метамфетамин/ с тегло около 60 грама, разпределени в различни по големина полиетиленови пликове с цел продажба. Намерени и иззети са и шперцове / инструменти за отваряне на заключващи механизми/ и златни накити с неустановен произход / вероятно предмет на друго престъпление/. По случая е образувано досъдебно производство.