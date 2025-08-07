41-годишен мъж е прострелян в крака, докато се разхожда в района на Обсерваторията в Морската градина във Варна.

Това съобщиха от полицията в града. Сигналът за инцидента е подаден на 6 август.

Мъжът, който е от бургаското село Трънак, усетил удар в крака, около коляното и разбрал, че е прострелян със съчма.

Най-вероятно оръжието е въздушна пушка. Пострадалият е откаран в болница.

В момента се извършва проверка по случая. Издирват се камери в района, които биха внесли яснота за инцидента.