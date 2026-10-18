Една от най-емблематичните марки в историята на ударните бойни спортове стъпва на българска земя и то в Бургас, благодарение на Bulgarian Fight Agency (BFA). На 12 декември 2026 г. K-1 ще проведе събитие в зала "Младост", а билетите вече са в продажба.

В програмата са заложени кикбокс битки между български и чуждестранни бойци, както и встъпителни ММА двубои. Голямата изненада обаче е друга: известен топ ММА боец ще се бие по правилата на K-1 за първи път в кариерата си. Името му ще бъде обявено скоро.

Какво е K-1?

K-1 е създадена в Япония през 1993 г. и превръща кикбокса в световен спектакъл. През рингa на веригата минават легенди като Ернесто Хуст, Петер Аертс, Семи Шилт, Анди Хуг и Буакао, а турнирите ѝ в Токио години наред пълнят арени с десетки хиляди зрители. Днес марката се управлява от M-1 Sports Media Co., Ltd.

k-1

Официалното завръщане на K-1 в Европа беше в края на ноември 2025 г. в Остия, Италия, в рамките на OKTAGON ROME, където беше възродена и европейската версия на историческия K-1 WORLD MAX. През 2026 г. веригата ускори темпото. Квалификационната система за World MAX в категория до 70 кг включва осем турнира в осем държави, които водят към основните етапи в Япония, сред тях Букурещ, Атина, Утрехт и Канарските острови. Финалът на 2026 г. е насрочен за 29 декември в Yokohama BUNTAI, където ще бъде излъчен новият шампион до 70 кг.

Паралелно с това K-1 стартира и глобалния проект K-1 FIGHTING NETWORK, с който марката разширява присъствието си извън Япония, към който е и събитието в Бургас.

България вече има своето място в модерната история на K-1. Стоян Копривленски спечели турнира K-1 World MAX през 2024 г., побеждавайки в три мача за един ден, което го направи един от най-успешните български кикбоксьори. Сега K-1 идва директно при българската публика.