Думи, които докосват. Музика, която разказва. Танц, който превръща чувствата в движение. Така премина поредното издание на „Поетични реплики“, което изпълни залата на Културен център „Морско казино“ с публика и създаде незабравима атмосфера на споделена емоция.

Поетесата Ина Иванова и Диана Саватева срещнаха своите творчески светове в литературната вечер „Недокоснати светове и светли апокалипсиси“, част от 30-ото издание на Есенните литературни празници в Бургас. Разговорът премина отвъд страниците на книгите, за да потърси отговори на въпроси за паметта, любовта, човешката чувствителност и невидимите връзки между хората.

В центъра на срещата беше поезията на Ина Иванова, чиято книга „Непокътнат свят“ е сред номинираните за Националните литературни награди „Перото“. Стиховете прозвучаха не само с гласовете на двете поетеси, но и чрез артистичните интерпретации на млади актриси, превръщайки литературната вечер в многопластово сценично преживяване.

Особена нежност и дълбочина внесоха музикалните изпълнения на талантливите възпитаници на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“. Антония Кондева (фагот), Елена Иванова (флейта), Уляна Нелюбова (кларинет), Бран Чакъров и Иван Прокопенко (обой) вплетоха звуците на своите инструменти в поетичния разказ. Младите музиканти са възпитаници на преподавателите Димитър Маджаров, Красимира Кръстева, Христо Тодоров и Йоана Вангелова.

Музикалната палитра допълни и Лилиан Петкова, която се занимава с джаз и поп пеене под ръководството на Мишел Дийн.

Силно артистично присъствие внесоха и две млади актриси – бургазлийката Никол, студентка в НАТФИЗ, и Нати от Хасково, възпитаничка на Театрален колеж „Любен Гройс“. Чрез техните гласове стиховете придобиха нови нюанси, а думите намериха свой собствен сценичен живот.

Сред най-въздействащите моменти беше танцовото изпълнение на Габи от танцова школа „Дюн“ по хореография на Петя Стойкова. С лекота и грация движението се превърна в още един език на поезията – без думи, но с много чувство.

Така „Поетични реплики“ надскочи рамките на традиционната литературна среща и се превърна в своеобразен диалог между изкуствата. Поезията звучеше в музиката, музиката намираше продължение в танца, а всяко изпълнение добавяше нов смисъл към преживяното.

Събитието е част от Есенните литературни празници, организирани от Бургаската писателска общност и Община Бургас.

Вечерта остави усещането, че понякога най-силните разговори се случват не между хората, а между думите, музиката и тишината след тях.