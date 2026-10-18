През предстоящата седмица времето в България ще премине през няколко различни етапа. В началото на периода облачността ще бъде по-често значителна, но на места в Западна България ще има и слънчеви часове. От вторник се очаква затопляне, което ще се усети по-осезаемо в средата на седмицата. Впоследствие обаче облачността ще се увеличи, а преминаването на студен атмосферен фронт ще създаде условия за валежи и понижение на температурите, прогнозира "Метео Балканс".

Понеделник: Облачно на много места, с локални превалявания

Седмицата ще започне с променлива до значителна облачност над по-голямата част от страната. В Западна България облаците временно ще намаляват и на места ще се установи предимно слънчево време. В отделни райони на Североизточна България, както и в планинските масиви, са възможни слаби превалявания.

В сутрешните часове на места в равнинните райони и котловините видимостта ще бъде намалена поради образуването на мъгли. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който ще поддържа сравнително прохладно усещане, особено в откритите райони.

Минималните температури ще бъдат между 1°C и 5°C, а максималните ще достигат 16°C–20°C. Въпреки по-хладното начало на деня, следобедните температури ще останат сравнително приятни за сезона.

Вторник: Повече слънце и постепенно затопляне

Във вторник атмосферните условия ще се подобрят. Над по-голямата част от България ще преобладава слънчево време, докато над Източна България ще има по-съществени увеличения на облачността.

Вятърът постепенно ще се ориентира от юг-югоизток. С промяната на въздушния пренос ще започне и затопляне, което ще постави началото на по-мек период в средата на седмицата.

В часовете около обяд и следобед условията ще бъдат подходящи за дейности на открито, макар че в ранните сутрешни часове на места отново са възможни мъгли или ниска облачност.

Сряда: Южен вятър и увеличаване на облачността

В сряда ще се задълбочи преносът на по-топъл въздух от юг. Ще духа до умерен южен-югозападен вятър, който в Източна България и в районите северно от планините временно ще се усилва.

През деня облачността от запад ще започне да се увеличава и вплътнява. Първоначално тя ще бъде предимно средна и висока, но постепенно ще обхваща все по-голяма част от страната.

Въпреки увеличението на облаците, в сряда температурите ще се повишават, а времето ще остане сравнително топло. По-съществената промяна ще бъде свързана с приближаването на атмосферно смущение от запад, което ще постави началото на по-неустойчив период.

Четвъртък: Все още топло, но с повече облаци

В четвъртък облачността ще остане значителна над голяма част от страната. Времето ще запази сравнително топлия си характер, но условията постепенно ще се променят с приближаването на студения атмосферен фронт.

Възможно е на места да започнат валежи, като с напредването на деня вероятността за тях ще се увеличава. По-осезаемата промяна ще настъпи след преминаването на фронталната зона, когато вятърът ще се ориентира от северозапад и ще започне нахлуване на по-хладен въздух.

Четвъртък ще бъде преходен ден между по-топлото време в средата на седмицата и предстоящото захлаждане.

Петък: Валежи и понижение на температурите

В петък времето ще бъде по-динамично. Очаква се преминаване на студен атмосферен фронт, свързан с увеличена облачност, валежи и промяна на въздушната маса над страната.

Валежите ще обхванат повече райони, като на места могат да бъдат и по-значителни. Вятърът ще се ориентира от северозапад, а с нахлуването на по-хладен въздух дневните температури ще започнат да се понижават.

Спрямо по-топлите дни около средата на седмицата максималните температури ще бъдат с около 4–5 градуса по-ниски. Това ще се усети най-вече след преминаването на фронта, когато северозападният вятър ще засили усещането за хладно време.