В ход е операция по изтегляне на м/к „Chelsea-3“, след като котвата е захванала дъното и осигурява устойчивост на плавателния съд.

Корабът се намира на 12,5 морски мили южно от Маслен нос и на 10,7 морски мили източно от Лозенец. В операцията ще се включи и втори кораб на същия корабособственик – „Chelsea-2“.

Операцията по овладяването и изтеглянето на кораба през вчерашния ден беше временно преустановена поради тежките метеорологични условия. Въпреки че влекачът „Алиот“ успя да достигне до съда в 12:45 ч., прехвърлянето на аварийна група беше отменено поради сериозен риск за безопасността на екипите.

Моторният кораб „Chelsea-3“, плаващ под малтийски флаг от Гиресун към Джурджулещ, беше поразен от дронове на 13 октомври на 17 морски мили източно от Бяла. 15-членният екипаж беше спасен.