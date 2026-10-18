Атаките с дронове срещу търговски кораби в Черно море вече създават рискове за българската икономика, а несигурността започва да се отразява и на ранните резервации за следващия летен сезон. Ако застрахователите откажат да покриват плавателни съдове, които се насочват към българските пристанища, това може да доведе до сериозни затруднения за вноса и износа на страната. За това предупреди финансистът Никола Янков по бТВ.

По думите на Янков, последиците вече се усещат на застрахователния пазар. Според него някои застрахователи увеличават премиите, а други отказват покритие за кораби, плаващи в западната част на Черно море.

"Ако няма застраховки, значи затваряме пристанищата Варна и Бургас", заяви Янков. Той подчерта, че през тях преминават значителни количества стоки за внос и износ, включително нефтопродукти и зърно. Евентуално прекъсване на корабоплаването би засегнало широк кръг от отрасли и би създало допълнителен натиск върху потребителите.

Финансистът предупреди и за поскъпване на морския транспорт. Пренасочването на корабите към по-безопасни маршрути може да удължи пътуванията и да увеличи разходите за доставки. По-високите рискове за екипажите и корабособствениците също могат да се отразят върху цените на превозите.



Янков призова България да поиска по-активна подкрепа от съюзниците си в НАТО, включително постоянно наблюдение и патрулиране в западната част на Черно море със съюзнически кораби и самолети. Според него целта трябва да бъде потенциалните заплахи да бъдат откривани и пресрещани възможно най-далеч от българските води, за да се гарантира сигурността на търговското корабоплаване.

Несигурността вече поражда притеснения и в туристическия сектор. Павлина Илиева от обединение „Бъдеще за туризма“ съобщи, че след последните атаки се наблюдава забавяне на ранните резервации за следващото лято.

Колебания има сред туристите от традиционни за България пазари като Германия, Великобритания, Полша, Чехия и Румъния. По думите ѝ има и български семейства, които преосмислят плановете си за почивка на родното Черноморие и обмислят да изберат Турция.

„Все още не е настъпил моментът, в който да можем да кажем категорично, че няма да има сезон. Все още има надежда, но предвидимостта в туризма е задължителна, за да можем да работим с шест-седем месеца предварително“, посочи Илиева.



Тя уточни, че засега няма данни за масов отлив от резервациите за Нова година, но туристите са по-колебливи. Продажбите за празничния период вече са в напреднала фаза, а развитието на ситуацията в Черно море може да повлияе върху решенията на клиентите през следващите седмици.