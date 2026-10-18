Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини имиграцията за вълната от безредици, обхванала Франция, съобщава "Джерусалем пост".

Той изрази мнението си в публикация в социалната мрежа Х след седмици на протести срещу нарастващите разходи за живот и влошаващото се качество на обществените услуги, които прераснаха в мащабно насилие в няколко големи града в европейската страна.

"Франция гори!", написа Тръмп, обвинявайки имигранти от коренно различни културни среди, че допринасят за упадъка на страната.

"Имиграцията на хора от съвсем различен свят, хора с омраза в сърцата си, разруши някогашната велика страна", продължи той.

Тръмп призова френските власти да предприемат незабавни действия: "Затворете границите си и си върнете контрола, преди да е станало твърде късно!".

Той направи изказването си след един от най-насилствените дни на гражданските безредици във Франция през последните години. В събота демонстрациите, продължаващи от седмици, прераснаха в масови безредици, при които бяха подпалени правителствени сгради, ограбени магазини, а протестиращи влязоха в сблъсъци с полицията.