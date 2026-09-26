Четири станаха жертвите при катастрофата на първокласния път София-Варна, в района на село Сопот, съобщиха от Областната дирекция на МВР- Ловеч.

Четвъртият загинал е пътувал в лекия автомобил, от който при инцидента починаха още трима души, предаде БТА.

Сигналът за инцидента е получен малко преди 9:20 ч., като са се ударили два насрещно движещи се автомобила.

Първоначално беше съобщено, че са загинали трима пътуващи в едното превозно средство. Пострадали бяха четвърти човек от същата кола и шофьорът на другия автомобил, който е пътувал сам, като те са откарани в болница.

На мястото на катастрофата започнаха огледи, там вече са екипи на „Пътна полиция“, уточниха от ОДМВР – Ловеч. Пътят е затворен и движението се пренасочва през Микре и Угърчин.