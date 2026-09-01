Валентин Люцканов от СКПР „Черноморец Бургас“ завоюва Купа „Генчо Павлов“ в традиционния турнир по подводен риболов, който се проведе през уикенда в акваторията на Приморско.

В състезанието, организирано от бургаския клуб „Черноморец“ взеха участие 33 състезатели от десет клуба от цялата страна. Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Община Бургас.

Люцканов, капитан на националния ни отбор и абсолютен шампион за 2025 година в страната, застана убедително на челното място в VIII кръг от критериума за Купа „България“ с улов от 20 риби и 24 295 точки.

Втори се класира Веселин Томов от варненския клуб „Ватус Про“, с резултат от 20 500 точки, а третото място зае Николай Танев - отново състезател на бургаския тим. Той получи и отличието за най-голяма риба с улов на 1 675 гр. морски кефал.

Решаващият турнир, който ще определи носителят на Купа „България“ ще се състои на 12 септември в Резово. Преди това за състезателите на „Черноморец Бургас“ предстои най-сериозното предизвикателство – държавното първенство, което ще се състои от 4 до 7 септември в акваторията на Царево.