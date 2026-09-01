Турция прави решителна крачка към изграждането на по-бърза железопътна връзка с Европа. До края на 2028 г. страната планира да въведе в експлоатация близо 3000 километра нови високоскоростни линии.

Сред най-важните проекти е трасето Халкалъ – Одрин – Капъкуле, което достига до българската граница срещу ГКПП „Капитан Андреево“. То трябва да осигури модерна железопътна връзка между Истанбул и България, откъдето международният транспортен коридор продължава през Пловдив и София към останалата част от Европа.

Амбициозните планове бяха представени от турския министър на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоолу. По думите му в момента в страната се изграждат близо 5000 километра нови железопътни линии, като около 3000 километра трябва да бъдат завършени до 2028 г.

Най-голям интерес за България представлява именно направлението Халкалъ – Капъкуле, което е част от ключовия европейски транспортен коридор.

След приключването на проекта влаковете ще могат да достигат до българската граница по обновено трасе. Оттам маршрутът ще продължава по модернизираната железопътна мрежа през Пловдив и София към Централна и Западна Европа.

Проектът е важен както за пътническите превози, така и за международната търговия. Очаква се той да съкрати времето за транспортиране на товари между Турция и Европейския съюз, а България да затвърди ролята си на основен железопътен мост между Европа, Балканите и Азия.

Освен линията към българската граница Турция изгражда още три стратегически високоскоростни направления – Анкара – Измир, Бандърма – Бурса – Йенишехир – Османели и Мерсин – Адана – Османие – Газиантеп.

След завършването им броят на турските области с директен достъп до високоскоростни влакове трябва да нарасне от 11 на 27.

Първата високоскоростна железопътна линия в Турция беше открита през 2009 г. по маршрута Анкара – Ескишехир. Оттогава високоскоростните влакове в страната са превозили над 114 милиона пътници, а мрежата продължава да се разширява.

Дългосрочната цел на Анкара е още по-мащабна. До 2053 г. общата дължина на турската железопътна мрежа трябва да достигне 28 500 километра. Така страната се стреми да се превърне в един от най-значимите транспортни центрове между Европа, Кавказ, Близкия изток и Азия.

За България развитието на проекта означава възможност за по-бързи международни влакове, по-ефективен товарен транспорт и засилване на значението на коридора през Одрин, Пловдив и София – един от основните сухопътни маршрути между Европейския съюз и Турция.