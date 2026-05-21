Благотворителният футболен турнир „Купа Бургас 2“ ще бъде част от „Мача на надеждата“, организиран от Фондация „Стилиян Петров“.



Събитието ще се проведе на 5 и 6 юни на комплекс DS SPORT Бургас и е под мотото „Заедно сме по-силни“.



Участие имат право да вземат играчи над 35 години. Мачовете се играят от 6+1 човека в състав, като всеки отбор има по 5 резерви.

Времетраенето на срещите е две полувремена по 15 минути.



Участници:



ГРУПА А

1. „Оптимист“

2. „Лего Груп“

3. „За Наско“

ГРУПА Б

1. „ДС Хоум“

2. „Непобедимите“

3. „Амарант“

ПРОГРАМА

5 юни

16:00 – А1 – А2

16:40 – Б1 – Б2

17:20 – А3 – А1

18:00 – Б3 – Б1

19:00 – ОТКРИВАНЕ

19:10 – А2 – А3

20:20 – Б2 – Б3

6 юни

09:00 А1 – Б2

09:40 – Б1 – А2

11:00 – ФИНАЛ