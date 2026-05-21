Благотворителният футболен турнир „Купа Бургас 2“ ще бъде част от „Мача на надеждата“, организиран от Фондация „Стилиян Петров“.
Събитието ще се проведе на 5 и 6 юни на комплекс DS SPORT Бургас и е под мотото „Заедно сме по-силни“.
Участие имат право да вземат играчи над 35 години. Мачовете се играят от 6+1 човека в състав, като всеки отбор има по 5 резерви.
Времетраенето на срещите е две полувремена по 15 минути.
Участници:
ГРУПА А
1. „Оптимист“
2. „Лего Груп“
3. „За Наско“
ГРУПА Б
1. „ДС Хоум“
2. „Непобедимите“
3. „Амарант“
ПРОГРАМА
5 юни
16:00 – А1 – А2
16:40 – Б1 – Б2
17:20 – А3 – А1
18:00 – Б3 – Б1
19:00 – ОТКРИВАНЕ
19:10 – А2 – А3
20:20 – Б2 – Б3
6 юни
09:00 А1 – Б2
09:40 – Б1 – А2
11:00 – ФИНАЛ
