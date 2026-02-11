Българската биатлонистка Лора Христова донесе втори медал за България от Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина 2026 след дистанцията от 15 км. Състезателката ни не направи грешка при стрелбата и в крайна сметка се класира трета.

Христова отстъпи единствено пред двете френски звезди – Жулия Симон, която спечели златото въпреки една грешка в стрелбата, и Лу Жанмоно, завършила втора с две наказания. Българката остана на 1:04 минута от Симон и на 53.1 секунди от Жанмоно.

Другите български представителки в старта допуснаха грешки в стрелбата и не успяха да се включат в битката за челните позиции.

"Бях щастлива през цялото време, защото имах информация. Важното беше да се концентрирам върху стрелбата. Мислех само как да стреля най-добре и да бягам по правилния начин. Радвам се, че Катя Дафовска ще бъде на награждаването. Днес стартирах с №23, която е рожденната ми дата.

Участието на Олимпийските игри води до напрежение, но аз бях спокойна. Аз съм уверена в себе си, знам, че мога да стрелям добре и да бягам добре. Радвам се, че съм във върховата си форма, защото досега не бях в оптимално състояние.

Няма да гледам останалото състезание, ще почина и очаквам крайния резултат“, категорична бе Христова след финиша.

Състезанието все още не е завършило, но няма кой да застраши медала на Лора! Той е втори за България, след като с бронзов медал у нас вече се завърна сноубордистът Тервел Замфиров.

Това е трети медал за биатлона ни на олимпийски игри, след бронза на Николина Никулчина през 2002 г. в Солт Лейк Сити и златото на Катя Дафовска от Нагано 1998 г.