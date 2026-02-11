Кметът на Бургас Димитър Николов и проф. Ивайло Копрев - ректор на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ подписаха споразумението за разкриване на филиал на университета в Бургас.

Очакванията са още през новата 2026/2027 академична година в града ни да се обучават студенти по две специалности - „Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии“ и „Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ“.

Специалностите не се дублират с програмите на другите университети в града и са нови за Бургас. Те ще подготвят инженери и специалисти, за да се отговори адекватно на нарастващите нужди на енергийния и индустриалния сектор.

През втората академична година ще бъде разкрита и специалност „Подземно строителство“, която подготвя кадри необходими при проектирането, изграждането и поддръжката на подземни рудници, тунели, хидро и енерго съоръжения, а също така и при укрепването на свлачища.

При срещата си с кмета Димитър Николов проф. Копрев подчерта, че филиалът на МГУ ще си партнира активно с държавния университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и обмисля възможностите за съвместни магистърски програми.

„Имаме пълната подкрепа на Министерството на образованието и науката и на Министерството на енергетиката. Учебната база на новия филиал ще бъде в модерния студентски кампус, който в момента строим. Освен това Община Бургас ще осигури и стипендии за бъдещите студенти“, подчерта Димитър Николов.

„Това, което правите с привличането на нови висши училища е феноменално, защото така се създава един източен център на образование. Това носи баланс, тъй като в момента повечето университети са съсредоточени в София“, коментира проф. Копрев. Предстои документите за новия филиал да бъдат подадени за акредитация.

На 13 март в Бургас ще се проведе преглед на висшето образование, на което Минно-геоложкият университет ще представи в пълен обем специалностите, които ще се преподават тук.

