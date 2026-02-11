Зоопаркът в Бургас тази година отбелязва Деня на влюбените по нестандартен начин – с любов, хумор и специални изживявания сред животните. Освен романтични моменти, посетителите ще могат да участват в провокативна кампания, да осиновят животно или просто да се насладят на разходка сред природата с чаша вино.

На 14 февруари посетителите ще могат да преживеят ден, изпълнен с любов, хумор, емоции и чаша вино – сред животните и природата, съобщиха от зоопарка.

За първи път у нас зоологическата градина стартира кампания за Св. Валентин под името „Кръсти африкански червей на бившия и нахрани суриката Тимон“.

Идеята е провокативна, хумористична и с кауза – посетителите могат да кръстят африкански червей, месо или зеленчук на името на свое бивше гадже. След това да наблюдават как лакомството се сервира на сурикати, маймуни, сервали, леопарди, костенурки, птици и други животни. Вегетарианските варианти се предоставят на тревопасните обитатели на зоопарка.

Всички средства от кампанията отиват директно за грижата за животните. По желание името се изписва на специална дъска, а участниците получават и сертификат за спомен.

От 12:00 до 13:00 часа всички животински двойки ще получат специални лакомства във формата на сърца и валентинки. Сред най-романтичните обитатели са каракалите Цезар и Клеопатра, сервалите Лиза и Джаки, капибарите Марта и Адонис, сурикатите Тимон и Пумба, капуцините Дани и Чарли, както и много други влюбени двойки, които ще се превърнат в истинска атракция за посетителите.

Зоопаркът предлага и алтернатива на традиционните подаръци – осиновяване на животно. Всеки, който избере този жест, ще получи сертификат за осиновяване и ще подкрепи директно грижата за животните – подарък с реална стойност и дълготраен смисъл.

Празничният ден може да бъде отбелязан и с разходка сред природата и чаша вино – комбинация от релакс, животни и празнично настроение.

Практиката показва, че зоологическите градини и приютите често изненадват с нестандартни идеи за набиране на средства. Един от най-екстравагантните примери датира от 2024 г., когато приют предложи за Св. Валентин кастрация на бивше гадже срещу дарение от 50 долара.