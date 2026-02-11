„Купа Божилов" да всички възрасти се проведе на 8-ми февруари във Варна, МСК „Владислав Варненчик“. Организаторите на мероприятието по карате киокушин бяха СКК “ИЧИ ГЕКИ ВАРНА“, в лицето на световния щампион шихан Емил Костов, съвместно с Община Варна.

В състезанието взеха участие 144 каратеки, членове на БКА – ИКО България, членове от градовете: Варна, Разград, Бургас, Провадия, Ямбол, Силистра, Пловдив, Сливен, Айтос.

От клуба на световната шампионка на ката – шихан Гергана Апостолова-Костова взеха участие 23-ма състезатели, които спечелиха 5 златни, 7 сребърни и 4 бронзови медали.

Призови места, от СКК“КИОКУШИН СПИРИТ“Бургас, спечелиха:

Place Name DOJO категория I Тиана Николова КСпирит Бургас момичета 8-9г. до 30 кг. I Игор Пейчев КСпирит Бургас ЮСВ 14-15г. до 50 кг. I Добромир Янев КСпирит Бургас Мъже +35г. над 80 кг. I Гергана Янева КСпирит Бургас Жени до 65 кг. I Валентин Желев КСпирит Бургас Мъже над 85 кг. II Давид Кушниренко КСпирит Бургас деца - 5г. до 20 кг. II Анна Броварская КСпирит Бургас момичета 6-7г. до 24 кг. II Даная Лана КСпирит Бургас момичета 8-9г. над 30 кг. II Кристиян Киров КСпирит Бургас момчета 10-11г. до 45 кг. II Симона Стойчева КСпирит Бургас Жени до 65 кг. II Ярослава Прудникова КСпирит Бургас Жени над 65 кг. II Стратимир Стратиев КСпирит Бургас Мъже до 85 кг. III Хасан Хюсеин КСпирит Бургас деца - 5г. до 20 кг. III Ярослава Анурова КСпирит Бургас ДМВ 12-13г. до 45 кг. III Мария Танева КСпирит Бургас ДСВ 14-15г. до 55 кг. III Виктория Пехливанова КСпирит Бургас ДСВ 14-15г. над 55 кг.

Тази година мъжете и жените получиха, заедно с традиционните си награди, допълнителни призове от привърженици на шихан Константин Божилов, по повод 50 годишния юбилей, който 2026г. чества Българското карате киокушин, чиито основи шихан Божилов положи през 1976г..

По време на церемонията по откриване, шихан Костов връчи официално сертификати и колани от централата в Япония – Хонбу, на защитилите степени, сред които бяха и бургаските възпитанички: ГЕРГАНА ЯНЕВА – 1 Кю; ГЕРГАНА ИМПЕРОВА – 1 Кю.

Специални награди на мероприятието бяха връчени на определени състезатели, сред които бяха и представителите на СКК“КИОКУШИН СПИРИТ“Бургас“:

Давид Кушниренко /4г./ за: „НАЙ-МАЛЪК СЪСТЕЗАТЕЛ“!

Добромир Янев /44г./ за: „НАЙ-ГОЛЯМ СЪСТЕЗАТЕЛ“!

Стратимир Стратиев /18г./ за: „ВОЛЯ ЗА ПОБЕДА“

Всяка година, на това първенство, се връчва приз: „КУПАТА на БОЖИЛОВ“, на най-добре представил се състезател на цялото мероприятие, който тази година спечели варненския каратека: БОГОМИЛ КОСТОВ, отличен и за „НАЙ-ТЕХНИЧЕН СЪСТЕЗАТЕЛ“ при мъжете.

Първенството, превърнало се вече в традиция, наложена от председателя на Асоциацията – шихан Емил Костов, бе един добър старт и опит на състезателите от БКА – ИКО България, за предстоящото Европейско първенство, на което тази година, на 16-17-ти Май, гр. Варна ще бъде домакин.