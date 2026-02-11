Случаят "Петрохан - Околчица" отекна и зад стените на Народното събрание. От парламентарните групи на ПП-ДБ и "Възраждане" поискаха изслушване на МВР и службите, както и предоставяне на всички документи и доклади от Държавната агенция Национална сигурност и прокуратурата. Такова искане дойде и от "Алианс за права и свободи" и "Величие”, съобщи Нова телевизия.

Заместник-министърът на вътрешните работи в оставка Филип Попов подчерта пред депутатите, че „нито един министър няма право да се намесва в процесуално-следствените действия, които се осъществяват единствено под надзора на прокурор“, като уточни, че за девет дни МВР е дало четири брифинга за максимална прозрачност.

"На 30 януари кемперът е бил на бензиностанция в Бургас, като от записите се виждат трима души с точното описание на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишния син на Яни Макулев. На 31 януари те били на бензиностанция на магистрала „Тракия“ в района на Ихтиман, посока София. От прегледа на записите се вижда, че с тях има непълнолетно момиче. То е оставено на домашния си адрес. Момичето е разпитано", каза Попов. Заместник-министърът на вътрешните работи разказа подробно за маршрута на кемпера.

"На 8 февруари около 9:30 ч. е подаден сигнал, че е намерен паркиран кемпер, в който има починал човек, седящ на предната седалка. Открити са три трупа с огнестрелни рани в областта на главите – Николай Златков на 22 години, Ивайло Калушев на 51 години и Александър Макулев на 15 години. До тях са намерени две огнестрелни оръжия. Телата са извозени във Враца за аутопсия", каза още Филип Попов, цитиран от NOVA.

По отношение на арсенала на групата директорът на ГД „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков съобщи, че „лицето Ивайло Иванов има разрешително за 16 позиции, сред които пет гладкоцевни пушки и три нарезни карабини“, докато Ивайло Калушев е притежавал законно намерените на мястото пистолети „Глок“ и „Колт“.

Важни подробности за локализирането на Калушев изнесе заместник-директорът на ГДБОП Емил Борисов, според когото „чрез запитване до компанията Старлинк местоположението е установено в района на пещера Леденика край Враца“, където е ползван интернет последно на 3 февруари, а по-рано на 1 февруари в профила на Калушев е било публикувано стихотворението „Борба“ на Христо Ботев.