В рамките на международно разследване бяха иззети фалшиви пари на стойност 1,2 милиарда евро. Операцията е била на Европол и е била проведена в редица страни, включително България, предаде ДПА.

По време на продължилата няколко месеца операция, която е обхванала България, Австрия, Хърватия, Чехия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Испания, Турция, Великобритания и САЩ, полицаи и митничари задържали множество пратки, съдържащи фалшиви банкноти и монети, съобщи базираната в Хага агенция. Фалшификатите били предназначени за пускане в обращение в ЕС.

Фалшивите банкноти били изпратени по пощата и повече от 90% от пратките били с произход от Китай, каза Европол. Агенцията посочи, че поддържа тесен контакт с Европейската централна банка, за да работи със съответните власти в Китай за пресичане на фалшифицирането на европейски валути.

По време на продължилата шест месеца операция разследващите са задържали общо 79 пакета с фалшиви пари.

В Португалия, Великобритания и САЩ са били задържани три пратки с повече от 220 000 фалшиви монети, като техният произход също е бил от Китай.

Европол заяви, че службата е започнала 70 разследвания срещу престъпните групи, отговорни за фалшификатите. Към момента не е известно дали по тези случаи има арести, отбелязва ДПА.

Разследващите са открили не само фалшиви банкноти евро, но и долари, британски лири и швейцарски франкове.

Операцията е продължила от юни до ноември 2025 г. и е била ръководена от полицията в Австрия, Португалия и Испания. Властите от общо 18 страни, включително България, са участвали в нея, посочи Европол на сайта си.

(БТА)