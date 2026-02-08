Сноубордистът Тервел Замфиров спечели бронзов медал в паралелния гигантски слалом на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо.

В малкия финал Замфиров спечели след фотофиниш срещу словенеца Тим Мастнак. За България това е първи медал от Зимна Олимпиада от Торино 2006.





В полуфинала българинът отстъпи с 0.23 секунди на корееца Ким Санкюм. 20-годишният Замфиров, който е световен шампион в паралелния слалом, се движеше с аванс от 0.20 секунди до средата на дистанцията, но малко след междинната контрола допусна грешка, която му коства скорост и позволи на Ким да го изпревари.

Преди това в четвъртфиналите Замфиров елиминира канадеца Арно Годе с аванс от 0.03 секунди, а със същата преднина той се наложи и над германеца Елиас Хубер в осминафиналите.

Другият български представител в състезанието Радослав Янков завърши на 14-о място, след като отстъпи на Годе на осминафиналите.