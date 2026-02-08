Плановете на ПП-ДБ за 121 депутата остават, каза Николай Денков пред БНТ. Той определи като „напълно театрална“ репликата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов - Андрей Гюров да става служебен премиер, щом толкова го искат.

По думите му, по всичко личи, че изборите ще са на 19 април, което значи, че най-рано служебен премиер трябва да бъде назначен на 19 февруари.

"Тази реплика беше употребена за хората, които не знаят процедурите. Това е опит за натиск върху президента да реши какво ще прави. Това показва, че Борисов е нервен за това кой ще е премиерът. Дали ще е Андрей Гюров или друг, той трябва да осигури честни избори, а Борисов има проблем с честните избори", коментира Николай Денков.

Той категорично отрече твърдението, че Андрей Гюров е човек на Делян Пеевски. Според него нестабилността в държавата идва именно от Борисов и Пеевски.

Случаят "Петрохан"

"Аз имам сто въпроса, но те са съвсем различни. Те са защо, излизайки напред прокуратурата, министерството на вътрешните работи, почват да обсъждат жертвите, а не почват да обясняват как ще хванат убийците. Ние имаме тройно убийство. Това кога се е случило в България през последните години? И вместо тези хора, от които зависят разследването, вкарването на обвинителен акт, в края на краищата да има осъдителна присъда, ако хванат убийците, се занимават с това какво са правили жертвите. Извинявайте, при твърдение, че там има толкова оръжие, при твърдение, че там е имало такива сигнали, първото нещо, което трябва да направят институциите, е да обяснят какво са направили през последните две години, за да разяснят какво се случва в тази хижа", заяви Денков.

Според него службите имат много повече информация по случая.

Румен Радев като опонент

В рамките на предизборната кампания академик Николай Денков коментира излизането на президента Румен Радев на политическата сцена и как това се отразява на плановете на „Продължаваме промяната“ за формиране на парламентарно мнозинство от 121 депутати. Николай Денков определи Румен Радев като сериозен противник на политическия терен.

"Първо, разбира се, той е сериозен политически конкурент, противник на терена, така че от една страна е по-трудно. От друга страна, тези 121 депутата, ние ги искаме да си свършим работата, така че нищо не се е променило в това отношение. Някои от заявките на Радев са в съвсем друга посока. Примерите, давани с Орбан като лидер, с Русия като икономика, показват, че той има друга представа как ще се развива България".