За временни промени в движението по магистралате „Тракия“ – в област Бургас, и „Струма“ – в област Кюстендил, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

В две отсечки на „Тракия“ в област Бургас, с дължина от около 900 м, ще се променя организацията на движение в началото на следващата седмица.

От 8 ч. на 9 февруари (понеделник) до 8 ч. на 11 февруари (сряда) в района на 337-и и 348-и км на автомагистралата ще е ограничено движението в изпреварващата лента в платното за Бургас за извършването на асфалтови работи при изграждането на „прозорец“ в средната разделителна линия на магистралата.

Трафикът ще преминава в активната. От пътната агенция посочват, че планираните дейности са, за да се осигури възможност на превозните средства да преминават от едното в другото платно за движение във връзка с предстоящи ремонтни дейности в участъка.