До български дуел може да се стигне още в първия ден от участието на родните спортисти за зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Двамата ни най-добри сноубордисти при мъжете Тервел Замфиров и Радослав Янков може да се изправят един до друг в спор за място на полуфиналите на паралелния гигантски слалом, стана ясно след квалификацията в Ливиньо.

Тервел, който преди година взе световната титла в паралелния слалом, беше сред най-убедителните в пресявката и даде пето сборно време от двете трасета – на 1,45 секунди зад лидера Роланд Фишналер (Италия). Домакините бяха направили „италианска“ организация преди надпреварата – само техните състезатели имаха възможност да проучат синьото и червеното трасе, което помогна на четиримата техни състезатели да влязат сред най-добрите 16, като Аарон Марш е втори.

Радослав Янков също успя да влети сред най-добрите с 13-о време, което го прати на дуел канадеца Арно Годе, който обаче ще има възможност да избира трасе заради четвъртия си резултат от квалификацията. Замфиров пък ще има това право в осминафинала си с Елиас Хубер (Германия). А победителите от двете двойки ще излязат в четвъртфинал, което може да се превърне в поредната среща между родните асове след победата на Янков в Бад Гащайн и реванша, който Замфиров взе на полуфинала в Банско по пътя към крайната победа. Третият българин в надпреварата Александър Кръшняк остана 31-и с общо изоставане 7,14 сек.

Малена Замфирова пък направи две стабилни карания в женската квалификация и зае 10-о място на 3,50 сек зад чешкия феномен Естер Ледецка. Така 16-годишната българка започва елиминациите с дуел с петкратната носителка на Големия кристален глобус Рамона Терезия Хофмайстер (Германия), която даде седми резулатат и ще избира трасе.