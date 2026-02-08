Сблъсъци в Милано белязаха протест срещу Олимпийските игри в Италия.

Демонстрацията е насочена срещу организирането на Игрите в италианските планини, като протестиращите замеряха полицаите с камъни и факли.

От своя страна полицията отговори с водни оръдия и сълзотворен газ, за да разпръсне протестиращите. Няколко демонстранти бяха арестувани.

Според протестиращите Игрите са вредни от екологична и социална гледна точка и е настъпил финалният им час, предаде БТА.

Противници на Олимпиадата критикуват въздействието на инфраструктурата, на новите сгради и на транспорта върху крехката околна среда на планините, както и повсеместното използване на изкуствен сняг, който поглъща повече енергия и вода.

Милано пък се превърнал в град, в който не може да се живее заради силното увеличаване на цената на живота и притока на нови богати жители, привлечени от благоприятния данъчен режим. Според протестиращите това е рефлектирало и върху цените на недвижимите имоти. Властите освен това са похарчили милиарди евро за изграждане на нови пътища, но не и за защита на планините.