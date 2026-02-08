Радослав Янков, Тервел и Малена Замфирови, и Александър Кръшняк са сред големите надежди на България по време на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026. Те ще участват в паралелния гигантски слалом при сноубордистите, който ще се проведе днес.

Квалификациите за надпреварата в Ливиньо са насрочени за 10:00 часа, а финалите започват в 14:00 часа.

"Най-важното предстои веднага след откриването, тъй като се оправяме за участието на българските сноубордисти на 8 февруари. Нека им пожелаем успех.

Чувам се с треньорите им, подготовката върви добре, а участниците са в настроение. Те са млади и талантливи, а и много успешни състезатели. Те имат самочувствието на успешни атлети и това не е случайно", заяви президентът на БОК Весела Лечева.

България никога не е имала четирима участници в сноуборда. Най-опитен сред тях е Радослав Янков, който участва на Олимпийски игри за четвърти път, докато останалите трима са дебютанти.

Роланд Фишналер е фаворит за златото, той обаче никога не е триумфирал на Игрите, макар че има четири участия.

Сред жените с най-големи шансове изглежда Естер Ледецка. 30-годишната чехкиня вече спечели златото в Пьонгчанг 2018 и в Пекин 4 години по-късно.

Днес стартират и ски бегачите Марио Матиканов и Даниел Пешков в преследването на 10+10 км, а програмата завършва със смесената щафета в биатлона. Там България ще бъде представена от Благой Тодев, Владимир Илиев, Лора Христова и Милена Тодорова.

Българската програма за Олимпийските игри:

8 февруари

10:00 часа – Сноуборд, паралелен гигантски слалом, квалификации (жени/мъже)

13:30 часа – Ски бягане, преследване 10+10 км (мъже)

14:00 часа – Сноуборд, паралелен гигантски слалом, финали (жени/мъже)

15:05 часа – Биатлон, смесена щафета