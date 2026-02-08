На 8-и февруари православната църква чества паметта на Свети пророк Захария Сърповидец. Според легендата той е живял през 6-ти век преди Христа. Той е единадесети от малките пророци. Захария бил един от онези жители, които убеждавали княз Заровел да възстанови Йерусалимския храм.

Уникалното при Свети Захария Сърповидец е, че той предсказал раждането на Иисус Христос, въпреки че това се случва чак няколко века по-късно. Наистина уникални думи на пророка, които му отреждат място завинаги в Библията.

Пророк Захария се нарича Сърповидец, защото имал видение, което гласи, че слизащ от небето сърп покосява неправедните люде. Той умира около 520 година пр. Хр. и веднага е обявен за светец. Името „Захари“ има еврейски произход и означава „Божия памет“.

Името е с древно еврейски произход и означава "Божия памет". Популярно е не само в България, но и в Русия, Грузия и Армения.

Той е уравновесена, здраво стъпила на земята личност. Отговорен и трудолюбив. Семейството за него е приоритет и винаги може да разчита на неговата подкрепа. Захари е домошар, тъй като по природа е плах и стеснителен и не се чувства комфортно в шумни компании.

Добър приятел е, готов е да прави саможертви за близките си. В любовта обаче е влюбчив и всеотдаен. Когато Захари обича, той е склонен да пренебрегне своите интереси. Що се отнася до брак, той се жени на млади години. Привързан е към съпругата и децата си и не изневерява

Ще е щастлив с жена, която носи името Анна, Валентина, Вера, Елисавета, Едит, Ева, Ирина, Надежда, Наталия, Олга. Бракът му с Александра, Светла на, Ина, Дария може да му донесе проблеми.

Днес имен ден празнуват Захари, Захарина, Захарин, Зарин, Зара, Заро, Зарко, Заша и Зашо.