От 21 до 25 октомври 2026 г. Бургас отново ще бъде домакин на едно от утвърдените събития в културния календар на града – Фестивала на българския физически и визуален театър „Ерата на Водолея“, който тази година ще се проведе за 16-и път.

В продължение на пет дни фестивалът ще представи спектакли, пърформанси и инсталации, обединяващи различни форми на съвременното сценично изкуство – театър, танц и куклен театър. В програмата е включен и американски арт филм.

Пред бургаската публика ще се изявят творци и театрални компании от България, Турция, Швеция и Словения, които ще представят разнообразни артистични подходи и съвременни тенденции във физическия и визуалния театър.

Сред участниците са Бейзил Туист (Ню Йорк), Драматично-куклен театър – Враца, Държавен куклен театър – Бургас, Държавен куклен театър – Пловдив, Катерина Георгиева (Пловдив), компания „Хетероподи“ (София), „Минитеатър“ (Любляна), „Оренда“ арт център/РЦСИ „Топлоцентрала“ (София), Петя Стойкова и Танцова компания „Дюн“ (Бургас), Театър „Темпо“ (Анкара), Театър „Стафан Бьорклунд“ (Хьог, Швеция) и Фондация „Ден Гри“/РЦСИ „Топлоцентрала“ (София).

Фестивалните събития ще се проведат на няколко сцени и културни пространства в града – Културен дом НХК, Държавен куклен театър – Бургас, Културен център „Морско казино“, Бургаска художествена галерия „Петко Задгорски“ и Студио „Дюн“ на ул. „Успенска“ № 8.

Входът за всички събития е свободен.

16-ото издание на „Ерата на Водолея“ се организира от Независима фондация „Театър в куфар“ и Фондация „За Родопите“ в съорганизаторство с Община Бургас. Фестивалът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на културата в рамките на Националния културен календар и на Община Бургас.





