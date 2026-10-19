14-годишен ученик намушка свой съученик в гърба след конфликт в Карнобат. Инцидентът е станал тази сутрин на територията на Професионалната гимназия по селско стопанство в града.

По първоначална информация напрежението между двете момчета е възникнало още вчера. Днес спорът е ескалирал във физическа саморазправа, при която единият ученик е бил ранен с остър предмет. Пострадалият е с прободни рани, но лекарите са потвърдили, че няма опасност за живота му.

Случаят е поет от Районната прокуратура в Бургас, като причините за инцидента продължават да се изясняват.