Вече има информация, че кораби отказват да идват на нашите пристанища. Последната е за 7 кораба. Това заяви Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите относно ударите с дронове по плавателни съдове в българската икономическа зона.

"Слаба е търговията с пшеница и слънчоглед, но все пак я има. Цената за тон слънчоглед е около 480-490 евро на тон до преработвателно предприятие и 500 евро - до пристанището във Варна. За търговия с пшеница не се чува. Търговци са закупили количества от културата, но тя стои по складовете им, тъй като няма кораби, на които да я натоварят. Цената на пшеницата е около 180 - 220 - 250 евро за тон", описва от полето, докато се сее новата пшеница, ситуацията Жекова.

"Проблем за зърнопроизводителите ще бъде, ако толкова голямо количество пшеница и слънчоглед тазгодишна реколта останат по складовете. Това означава, ако корабите продължават да отказват курсове, България да започне 2027 г. с около 5 млн. тона преходен остатък от пшеница. Трябват складови наличности и за царевицата, която се прибира в момента. Идва и друг проблем - дори да се оправи търговията, дали ще е възможното да се изнесе зърното от тази години на следващата жътва през юли догодина", тревожат се зърнопроизводители. "Ако не е реализирана продукцията, много е веротяно някои фермери да бъдат принудени да теглят креднти, за да изплатят рентите на собствениците на земя, с които имат договори", добавят те.

Не са намалели площите с рапица в област Добрич, тъй като засяването на културата приключи в края на август, въпреки трудния пазар за реализацията й.

"Дали всичката насята рапица ще успее да поникне", това са притесненията на фермерите, тъй като не е имало необходимите значими за нея дъждове.При пшеницата също няма намаляване на площите в Добричко.Сеитбата върви усилено.

Жътвата на слънчоглед в област Добрич е приключила

Реколтирани са всички почти 939 000 декара, при среден добив от 321 килограма от декар.От засетите със слънчоглед 939 000 декара в областта са прибрани 938 990 декара, като пропадналите площи са един декар. Най-висок среден добив е отчетен в община Добрич - 361,9 кг от декар, следвана от община Добричка с 356 кг от декар. В община Балчик добивът е 291,6 кг от декар, в Генерал Тошево - 320,1 кг, в Каварна - 302 кг, в Крушари - 309,9 кг, в Тервел - 320 кг, а в Шабла - 290,1 кг от декар.

При царевицата за зърно от общо засетите 464 520 декара са прибрани 281 000 декара. Средният добив за областта е 699,3 кг от декар, а пропадналите площи са 29 декара. Най-висок добив е отчетен в община Балчик - 750,3 кг от декар, следвана от Тервел със 735 кг и Генерал Тошево със 724,9 кг от декар.

Продължава и сеитбената кампания за стопанската 2026/2027 година. Към 15 октомври с пшеница са засети 280 630 декара, с ечемик - 49 400 декара, а с рапица - 165 230 декара. С пшеница в региона се сее обикновено 1,2 млн. дка пшеница.Най-големи площи с пшеница са засети в община Добричка - 90 500 декара, с ечемик - също в община Добричка, където площите са 22 000 декара, а с рапица - в община Генерал Тошево с 43 030 декара.

Може да се стигне до световен глад, ако търговията през Черно море спре

Затварянето на износа на пшеница през Черно море ще донесе световен глад. Това коментира пред NOVA Илия Проданов, председател на асоциацията на зърнопроизводителите.

"До миналата седмица българските пристанища бяха безопасна дестинация, но след ударите в румънски води са отказани 6 кораба", съобщи той. "Българският износ на пшеница е около 5 млн. тона на година, които се транспортират с около 150 кораба, обясни Проданов. Забавянето в товаренето на едни кораби ще повлече забавяне по веригата на доставки."

Според Проданов България трябва да осигури безопасност на корабите в териториалните си води, тъй като няма алтернатива на износа през пристанищата на Варна и Бургас. Железниците нямат възможност да поемат транспорта на това количество до Гърция, където да бъде натоварено на кораби, обясни Проданов.

Ако се спре износа цените на пшеницата на вътрешния пазар в България ще се сринат, прогнозира още той.