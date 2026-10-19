Храненето по време на онкологично лечение, което вълнува почти всеки пациент и неговите близки, ще бъде тема на образователна беседа, която ще се проведе в Бургас. Тя е организирана с участието на Комплексен онкологичен център – Бургас (КОЦ – Бургас. Лектори ще са уважаваният медицински онколог доц. Ася Консулова и проф. Дарина Найденова – специалист по хранене и диететика. Срещата ще се състои на 24 октомври в експо център „Флора Бургас“, зала 2, а началото е в 14 часа.

Темата е важна и изключително полезна за пациентите и техните близки, тъй като храненето по време на онкологично лечение е важна част от грижата и възстановяването и не е просто допълнение, а ключов елемент от самото лечение.

По време на срещата ще бъде обсъдено: Защо балансираното хранене е ключово по време на лечението; До какво може да доведе недохранването в този период; Какво означава „балансирано хранене“ и има ли „забранени“ храни; Можем ли да приемаме хранителни добавки по време на лечението.

Участието е БЕЗПЛАТНО, но с предварително записване:

https://sabitie.bg/…/Kak-da-s-hranim-po-vrm-na-onkologichno…

Събитието се провежда с подкрепата на КОЦ - Бургас, Национална асоциация „Практическа диететика и интегративна медицина“ (НАПДИМ) и Swixx BioPharma.

Очакваме ви на една спокойна и подкрепяща среща, в която ще говорим открито и разбираемо!, обявиха от КОЦ-Бургас.