Екип от специалисти в Детската болница в Бургас е извършил сложна операция на 15-годишната Мария, която е прекъснала дългогодишни проблеми, свързани с вродена аномалия на дебелото черво. Интервенцията, ръководена от детския хирург проф. Огнян Бранков, е продължила повече от пет часа.

Тийнейджърката и семейството ѝ са търсили решение на сериозния здравословен проблем в продължение на години. Състоянието е причинявало силни болки и затруднения в ежедневието ѝ, а опитите за лечение в различни лечебни заведения в Бургас и страната не са дали резултат до този момент.

Надеждата за Мария идва след приемането ѝ в бургаската педиатрия. След тежката операция тя прекарва няколко дни под строго наблюдение в интензивното отделение.

След общо 17 дни болнично лечение и постепенно възстановяване момичето вече е изписано и се прибира у дома.

Преживяното променя и плановете ѝ за бъдещето. Мария казва, че иска да учи медицина и да стане хирург, за да спасява човешки животи като лекарите, които са помогнали на нея.