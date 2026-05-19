Номинираната за „Международен Букър“ Рене Карабаш изпрати специално послание към читателите часове преди обявяването на носителя на престижната награда. Рене кани почитателите си на тазгодишното издание на Черноморския международен литературен фестивал, където тя е един от специалните гости.



Събитието ще се проведе от 5 до 7 юни, а това е неговото гтрето издание. Фестивалът събира водещи писатели, преводачи, издатели и читатели. И се утвърждава като ключово пространство за диалог между литературните култури на Черноморието и Европа – мисия, която пряко подкрепя кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032.



Организатор е Фондация „Бургас - 2032“, а куратор Светлозар Желев. Съорганизатори на събитията са Регионална библиотека „Пейо Яворов“ – Бургас и Община Бургас.



Фестивалът е част от Националния културен календар на Министерство на културата.



